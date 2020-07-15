Неподконтрольные правительственным силам районы Сирии становятся ареной борьбы между враждующими региональными державами. Саудовскую Аравию и Турцию подозревают в попытках сформировать лояльные себе локальные органы власти в ряде провинций, что открывает возможности для влияния на процессы управления.

О том, что в районах, отрезанных от правительственного контроля, происходят процессы переформатирования власти, напомнило создание в северо-восточной провинции Дейр эз-Зор «политической комиссии», в состав которой вошли активисты и лидеры местных арабских суннитских племён. Встреча по поводу формирования нового представительного органа власти прошла накануне под контролем представителей Демократических сил Сирии (ДСС) — проамериканского многонационального альянса, костяком которого являются курдские военизированные формирования.

Главным девизом переговоров стал призыв «Нет подчинению, опеке и маргинализации», что, очевидно, отражает недовольство арабских племенных конфедераций засильем курдов в местных органах власти и их стремлением продавливать удобные для себя решения. По словам самих членов нового политического образования, они огорчены «постоянным ухудшением условий в Дейр эз-Зоре» и нерепрезентативностью местного руководства. Создание «политической комиссии», как полагают наблюдатели, стало ответом на растущие опасения, что курдские силы хотят монополизировать власть. Соответствующие подозрения породили переговоры между курдскими фракциями, посвящённые поиску компромисса и нейтрализации влияния Рабочей партии Курдистана (РПК).

Однако есть гипотеза, согласно которой формирование новой структуры в Дейр эз-Зоре, которое велось при посредничестве этнически близкой к этому району Саудовской Аравии, стало реакцией на попытки Турции, контролирующей северо-запад Сирии, создать собственные локальные советы и администрации.

Так, около месяца назад поддерживаемые Анкарой силы и деятели инициировали проекты по созданию политических органов в ряде провинций, на которые в плане своего влияния претендует Турция. В частности, было объявлено о создании «политической комиссии» в мухафазе Хасеке. Соответствующее решение было принято на встрече политиков и активистов в городе Рас-эль-Айн. Процесс формирования политических комитетов и органов, представляющих сирийские мухафазы и беженцев на севере Сирии, продолжился на учредительной конференции. Она состоялась в контролируемом лояльными Турции силами городе Африн в северной местности. Несмотря на то что декларируемой целью этих структур является запуск общенационального политического проекта, который позволит молодым людям и революционным структурам изменить традиционный для Сирии политический ландшафт, это во многом свидетельство желания укрепить собственное влияние в ряде областей Сирии.

Stringer/Global Look Press

Неслучайно лидеры протурецких политических советов получили от Анкары обещания о включении их в Национальную коалицию сирийских революционных и оппозиционных сил — оппозиционную политическую структуру.

Сложно ожидать, что негласная конфронтация между Турцией и Саудовской Аравией перерастёт в нечто большее в сирийском театре боевых действий. Однако проблема политической разнонаправленности локальных органов власти в неподконтрольных Дамаску районах говорит о сохранении внутригражданских противоречий, которые почти 10 лет назад привели к антиправительственным выступлениям и как следствие — к войне. Даже в постконфликтный период этот потенциал будет представлять собой большую опасность для ситуации в Сирии.