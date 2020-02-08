https://static.news.ru/photo/384221ca-4b30-11ea-9cd6-fa163e074e61_660.jpg Мохсен Резаи Фото: Roshan Norouzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи заявил о постоянном контроле над американскими войсками в районе Персидского залива.

Все базы США в этом регионе Персидского залива находятся под нашим наблюдением, в том числе авианосцы США, и мы знаем, сколько здесь у США кораблей и где конкретно они находятся, — цитирует ТАСС Резаи.

Он добавил, что иранские наблюдатели продолжают следить за бойцами США, даже когда они посещают отели в Кувейте или Бахрейне. По словам секретаря, Иран ударил по военной базе США, имея полную информацию и точные расчёты.

Ранее NEWS.ru писал, что советник по международным делам духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти сделал заявление касательно расположения американских войск в Ираке. Он сообщил, что США непременно покинут территорию страны.