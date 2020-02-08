Советник по международным делам духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти сделал заявление касательно расположения американских войск в Ираке.
США должны знать, что они обязательно уйдут из Ирака. Значительная часть парламента Ирака решительно проголосовала за уход американцев, влиятельные личности в стране также выступают за, — цитирует политика ТАСС.
Он добавил, что уход из страны будет означать для США и завершение операции в Сирии. Причиной станет материально-техническое обеспечение, которое осуществляется с территории Ирака.
Наибольшую критику в стране Ближнего Востока вызвали действия американцев в отношении шиитских группировок. В частности, убийство генерала Сулеймани.
Как писал NEWS.ru, в начале января Иран нанёс авиаудар по базе Соединённых Штатов Айн аль-Асад в Ираке. Во время удара большинство из размещённых на базе полутора тысяч солдат находились в бункерах.
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