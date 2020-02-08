https://static.news.ru/photo/65ae1d94-4aa9-11ea-9d44-fa163e074e61_660.jpg Али Акбар Велаяти Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Советник по международным делам духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти сделал заявление касательно расположения американских войск в Ираке.

США должны знать, что они обязательно уйдут из Ирака. Значительная часть парламента Ирака решительно проголосовала за уход американцев, влиятельные личности в стране также выступают за, — цитирует политика ТАСС.

Он добавил, что уход из страны будет означать для США и завершение операции в Сирии. Причиной станет материально-техническое обеспечение, которое осуществляется с территории Ирака.

Наибольшую критику в стране Ближнего Востока вызвали действия американцев в отношении шиитских группировок. В частности, убийство генерала Сулеймани.

Как писал NEWS.ru, в начале января Иран нанёс авиаудар по базе Соединённых Штатов Айн аль-Асад в Ираке. Во время удара большинство из размещённых на базе полутора тысяч солдат находились в бункерах.