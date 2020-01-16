https://static.news.ru/photo/fcd27668-38eb-11ea-ae42-fa163e074e61_660.jpg Авиабаза Айн-аль-Асад, Ирак Фото: Derek Mustard/Global Look Press

По меньшей мере 11 американских военнослужащих пострадали при авиаударе, который Иран нанёс по базе США Айн аль-Асад в Ираке. Об этом заявили в Центральном командовании Вооружённых сил Соединённых Штатов (CENTCOM).

Несколько человек прошли курс лечения от симптомов сотрясения мозга и до сих пор находятся под наблюдением, — приводит France Presse слова пресс-секретаря ведомства Билла Урбана.

Во время удара большинство из размещённых на базе полутора тысяч солдат находились в бункерах, так как были предупреждены начальством.

Ранее министр обороны Исламской Республики Амир Хатами заявил, что авиаудар по американской базе был вызван необходимостью продолжить сопротивление присутствию сил США в регионе. Как писал NEWS.ru, Вашингтон не планирует выводить своих военнослужащих из Ирака и ведёт с Багдадом переговоры по вопросу размещения войск США в этой ближневосточной стране.