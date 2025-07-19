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19 июля 2025 в 10:44

Свыше десятка жителей сектора Газа попали под удар у центра гумпомощи

Al-Jazeera: 12 человек погибли в секторе Газа при ударе по центру гумпомощи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Армия обороны Израиля нанесла удар рядом с центром распределения гумпомощи на юге сектора Газа, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. Согласно их сведениям, в результате погибли по меньшей мере 12 человек. Еще порядка 100 мирных жителей были ранены.

По данным палестинских медицинских источников, 12 человек погибли, около 100 пострадали в результате нападений оккупационных сил на палестинцев у центра гумпомощи под управлением американской организации «Гуманитарный фонд Газы» (GHF) между городами Хан-Юнис и Рафах, — говорится в публикации.

В министерстве здравоохранения сектора Газа отметили, что с 27 мая в результате действий армии Израиля погибли 877 палестинцев. Еще свыше 5 600 человек за этот период были ранены.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после нового удара Израиля по территории Сирии задался вопросом, кто является настоящим террористом. По его словам, военнослужащие ЦАХАЛ разбомбили Генштаб и президентский дворец в Дамаске. При этом в Тель-Авиве назвали террористами правителей Сирии.

сектор Газа
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