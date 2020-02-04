https://static.news.ru/photo/21484ea0-4729-11ea-aba1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Представитель судебной власти Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что один человек был приговорён к смертной казни за осуществление шпионской деятельности в интересах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Кроме того, два человека приговорены к тюремным срокам за сбор разведданных для ЦРУ. Один из осуждённых проведёт за решёткой пять лет, другой — 10 лет.

В июле 2019 года спецслужбы Ирана объявили о раскрытии 17 работавших на ЦРУ шпионов. В ноябре 2019 года в ходе протестов в Иране были задержаны ещё восемь связанных с разведкой США человек, писал NEWS.ru.