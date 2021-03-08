Совершена атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии

https://static.news.ru/photo/f4768326-7d04-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Дроны с бомбами на борту напали на нефтяной терминал в Саудовской Аравии. Как сообщили в Минэнерго страны, пострадал объект в порту Рас-Таннура. При этом нефтяной инфраструктуре урона нанесено не было.
Как пишет Bloomberg, никто не пострадал. В Эр-Рияде уверены, что виновниками нападения нужно считать повстанцев-хуситов, потому что ранее саудиты атаковали их объекты в Йемене.
This is the Ras Tanura terminal, the world's largest oil export port. The key export facility is the so-called "Sea Island" (actually, 3 interconnected offshore platforms) where super-tankers dock. There are two large oil tank farms | #OOTT Map from @TheTerminal with my own notes pic.twitter.com/bNg20GGlot
По данным агентства, удар по нефтяным объектам был нанесён с моря. Беспилотник атаковал резервуар для хранения нефти в экспортном терминале в Рас-Таннуре. При этом его считают самым защищенным нефтяным объектом в мире.
Также осколки от боеприпаса упали недалеко от жилого комплекса, где живут сотрудники национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
Bloomberg отмечает, что атака на ключевой нефтяной объекст Саудовской Аравии, тут же подняла цены на нефть марки Brent выше 70 долларов за баррель.
Позднее в Сети появились кадры перехвата и уничтожения беспилотника саудовскими военными.