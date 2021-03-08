Совершена атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии

https://static.news.ru/photo/f4768326-7d04-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дроны с бомбами на борту напали на нефтяной терминал в Саудовской Аравии. Как сообщили в Минэнерго страны, пострадал объект в порту Рас-Таннура. При этом нефтяной инфраструктуре урона нанесено не было.

Как пишет Bloomberg, никто не пострадал. В Эр-Рияде уверены, что виновниками нападения нужно считать повстанцев-хуситов, потому что ранее саудиты атаковали их объекты в Йемене.

This is the Ras Tanura terminal, the world's largest oil export port. The key export facility is the so-called "Sea Island" (actually, 3 interconnected offshore platforms) where super-tankers dock. There are two large oil tank farms | #OOTT Map from @TheTerminal with my own notes pic.twitter.com/bNg20GGlot — Javier Blas (@JavierBlas) March 7, 2021

По данным агентства, удар по нефтяным объектам был нанесён с моря. Беспилотник атаковал резервуар для хранения нефти в экспортном терминале в Рас-Таннуре. При этом его считают самым защищенным нефтяным объектом в мире.

Также осколки от боеприпаса упали недалеко от жилого комплекса, где живут сотрудники национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

Bloomberg отмечает , что атака на ключевой нефтяной объекст Саудовской Аравии, тут же подняла цены на нефть марки Brent выше 70 долларов за баррель.

Позднее в Сети появились кадры перехвата и уничтожения беспилотника саудовскими военными.

Ранее NEWS.ru писал, что цена на нефть марки Brent, действительно, впервые с 8 января 2020 года поднялась выше 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствовали данные торгов.