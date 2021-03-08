Цена на нефть Brent поднялась выше 70 долларов впервые с января 2020 года

https://static.news.ru/photo/44cabe4e-5ad3-11eb-8dc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выше 70 долларов за баррель поднялась цена на нефть марки Brent впервые с 8 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации на 02:02 по Москве майские фьючерсы на нефтяную смесь Brent выросли в цене на 1,78% и достигли отметки 70,78 доллара за баррель.

В свою очередь, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 1,72%, показав уровень 67,41 доллара за баррель

Рост цен на нефть продолжается на фоне недавнего решения ОПЕК+ оставить добычу на прежнем уровне — кроме РФ и Казахстана, которые увеличат её на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки, соответственно.

При этом Саудовская Аравия сохранит добровольное снижение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

Такое решение привело к росту цен на нефть, поскольку ранее аналитики полагали, что альянс договорится о снижении добычи не более чем на полмиллиона баррелей.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер правительства РФ Александр Новак назвал причину увеличения добычи нефти в апреле в рамках ОПЕК+