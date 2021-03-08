Цена на нефть Brent поднялась выше 70 долларов впервые с января 2020 года

Выше 70 долларов за баррель поднялась цена на нефть марки Brent впервые с 8 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По информации на 02:02 по Москве майские фьючерсы на нефтяную смесь Brent выросли в цене на 1,78% и достигли отметки 70,78 доллара за баррель.
В свою очередь, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 1,72%, показав уровень 67,41 доллара за баррель
Рост цен на нефть продолжается на фоне недавнего решения ОПЕК+ оставить добычу на прежнем уровне — кроме РФ и Казахстана, которые увеличат её на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки, соответственно.
При этом Саудовская Аравия сохранит добровольное снижение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.
Такое решение привело к росту цен на нефть, поскольку ранее аналитики полагали, что альянс договорится о снижении добычи не более чем на полмиллиона баррелей.
Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер правительства РФ Александр Новак назвал причину увеличения добычи нефти в апреле в рамках ОПЕК+