Новак назвал причину увеличения добычи нефти в апреле в рамках ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/b0d68e2a-7d19-11eb-a921-96000091f725_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия получила право увеличить добычу нефти в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ из-за необходимости роста объёмов переработки на НПЗ для удовлетворения внутреннего спроса. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос. Нам необходимо увеличивать объёмы переработки на НПЗ и обеспечить растущий спрос на нефтепродукты в России, — рассказал Новак в интервью «России 24».

Он подчеркнул, что странам ОПЕК+ следует внимательно следить за происходящим на мировом рынке нефти, чтобы не допустить перегрева: важно, чтобы цены не были завышены и отражали дальнейший баланс спроса и предложения, а также интересы потребителей и производителей.

Новак отметил, что решение ОПЕК+ по уровню добычи нефти в апреле повлияло на рост цен на нефть — увеличение составило 5%. По его мнению, это указывает на постепенное восстановление рынка. Вице-премьер отметил, что дефицит сырья, который сейчас есть на рынке, способствует снижению коммерческих запасов нефти.

Как писал NEWS.ru, мировые цены на нефть вернулись к росту после новостей ОПЕК+. Нефть марки Brent торговалась с поставкой в мае по $67,43 за баррель.