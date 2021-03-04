Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти России и Казахстана

https://static.news.ru/photo/5105646e-7d12-11eb-b14f-96000091f725_660.jpg Фото: AP/TASS

В апреле рост добычи нефти у России увеличится на 130 тысяч баррелей в сутки, а у Казахстана — на 20 тысяч. Остальные страны альянса сохранят добычу неизменной. Об этом заявили в Минэнерго Казахстана после заседания ОПЕК+.

По итогам заседания странами — участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие дальнейшее увеличение добычи в данный период на 20 и 130 тысяч баррелей в сутки соответственно, — говорится в сообщении.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявил, что ситуация на нефтяном рынке улучшилась в сравнении с прошлым годом. Он подчеркнул, что странам ОПЕК+ следует сохранять осторожность и бдительность.

Как писал NEWS.ru, мировые цены на нефть вернулись к росту после новостей ОПЕК+. Нефть марки Brent торговалась с поставкой в мае по $67,43 за баррель.