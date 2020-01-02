https://static.news.ru/photo/ee828218-2d71-11ea-b2af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США и Израиль ведут тайную войну против Ирана. По данным немецких СМИ, в этой «теневой войне» США тайно взаимодействуют с израильской разведкой в ​​проведении операций в ответ на атаки, которые предположительно спонсируются Ираном.

Как сообщает немецкая телекомпания N-TV со ссылкой на специалистов по безопасности, Вашингтон и Тель-Авив объявили «кибервойну» Тегерану и его союзникам более десяти лет назад.

По словам экс-разведчика разведывательного подразделения Армии обороны Израиля Роя Барзилай, президент США Дональд Трамп отреагировал на летние атаки, в которых обвинили Иран, приказав «использовать кибератаку, чтобы нарушить работу иранской ракетной системы и компьютеров её спецслужб».

Кибератаки больше не редкость. Война с цифровыми средствами — это часть мира, в котором мы сейчас живем, — сказал он.

Отношения между США, которые поддерживают Израиль, и Тегераном резко ухудшились после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной проблеме и введения экономических санкций против Ирана.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению аналитиков IT-компаний, в 2020 году начнётся «холодная война». Основное противостояние будет проходить в Интернете. Кибератаки будут всё чаще использоваться в качестве косвенных конфликтов между небольшими странами.