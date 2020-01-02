США и Израиль ведут тайную войну против Ирана. По данным немецких СМИ, в этой «теневой войне» США тайно взаимодействуют с израильской разведкой в проведении операций в ответ на атаки, которые предположительно спонсируются Ираном.
Как
По словам экс-разведчика разведывательного подразделения Армии обороны Израиля Роя Барзилай, президент США Дональд Трамп отреагировал на летние атаки, в которых обвинили Иран, приказав «использовать кибератаку, чтобы нарушить работу иранской ракетной системы и компьютеров её спецслужб».
Кибератаки больше не редкость. Война с цифровыми средствами — это часть мира, в котором мы сейчас живем, — сказал он.
Отношения между США, которые поддерживают Израиль, и Тегераном резко ухудшились после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной проблеме и введения экономических санкций против Ирана.
Ранее NEWS.ru писал, что по мнению аналитиков IT-компаний, в 2020 году начнётся «холодная война». Основное противостояние будет проходить в Интернете. Кибератаки будут всё чаще использоваться в качестве косвенных конфликтов между небольшими странами.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен