Стало известно о гибели 29 палестинцев при налетах ВВС Израиля на Газу WAFA: 29 палестинцев погибли при налетах ВВС Израиля на Газу

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

В результате ударов ВВС Израиля по населенным пунктам сектора Газа во второй половине дня 21 октября погибли 29 палестинцев, сообщило агентство WAFA. Отмечается, что среди них есть женщины и дети.

По данным агентства, в районе Телль-эс-Султан к западу от Рафаха погибли 11 палестинцев, проживавших в доме, в который попала ракета. Еще восемь человек стали жертвами удара по кафе на рыночной площади в лагере беженцев Нусейрат. Кроме того, 10 тел погибших извлекли из-под обломков двух разрушенных при бомбардировках домов в квартале Хай-Зейтун на востоке города Газа.

В свою очередь телеканал Al Manar сообщил о мощном взрыве в районе госпиталя Шухада аль-Акса. Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца получило от властей Израиля предписание эвакуировать людей из медицинского учреждения. По данным организации, в больнице находятся 400 пациентов и около 12 тысяч беженцев.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов была разрушена греческая православная церковь в секторе Газа. В момент атаки в храме находилось около 50 человек, среди них были женщины и дети. В результате ударов есть погибшие.

Минувшей ночью ЦАХАЛ нанесла более сотни ударов по военным объектам палестинского движения ХАМАС, расположенным в секторе Газа. В армейской пресс-службе подчеркнули, что с помощью истребителей были поражены склады оружия, оперативные командные центры и подземные туннели.