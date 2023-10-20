Армия Израиля поразила свыше 100 целей в секторе Газа за ночь

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более сотни ударов по военным объектам палестинского движения ХАМАС, расположенным в секторе Газа, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. В армейской пресс-службе подчеркнули, что с помощью истребителей были поражены склады оружия, оперативные командные центры, а также подземные туннели.

За ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем сотне террористических объектов ХАМАС, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что в результате ударов был ликвидирован военно-морской офицер ХАМАС Амджад Маджед Мухаммад Абу Оде. Его подозревали в причастности к атакам на Израиль в первые дни конфликта. Также были уничтожены наблюдательные пункты палестинского движения в районе Джабалия. Потери среди бойцов ХАМАС не раскрываются.

Министр экономики Израиля ранее заявил, что страна получила «зеленый свет» на проведение наземной операции в секторе Газа. Предполагается, что на достижение всех поставленных целей может уйти около года. Приоритетной задачей солдат ЦАХАЛ станет полная ликвидация ХАМАС, спасение заложников и минимизация потерь среди мирного населения находятся на втором месте.