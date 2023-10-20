Греческая церковь в Газе оказалась разрушена после бомбардировок Израиля

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Греческая православная церковь святого Порфирия в секторе Газа оказалась разрушена в ходе обстрелов израильскими вооруженными силами, сообщает телеканал ERT со ссылкой на данные МВД анклава. По информации СМИ, в результате инцидента есть раненные.

Министерство внутренних дел в Газе сообщило об обрушении здания греческой православной церкви Святого Порфирия в центральном городе Газы в результате израильских рейдов и подтвердило наличие раненных среди людей, укрывшихся в церкви. По данным ERT, в храме было 50 человек, большинство из них — дети и женщины, — говорится в сообщении телеканала.

На минувшей неделе уже появлялись сообщения о разрушении церкви в результате ракетного обстрела, однако затем они были опровергнуты. Как выяснилось, тогда был уничтожен дом причта при храме. Теперь деконструкции подвергся непосредственно храм.

Церковь святого Порфирия являлась одной из наиболее древних в регионе. Здание построили в начале пятого века нашей эры, после чего оно несколько раз перестраивалось. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 12 октября в ходе встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем рассказал, что правительство контактирует с Израилем с целью защиты храма от ударов вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. С 18 октября там проводится антитеррористическая операция, в результате которой задержали 10 бойцов, еще несколько были ликвидированы.

До этого Reuters со ссылкой на информированные источники на Ближнем Востоке и Западе сообщило, что наземная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет самой жесткой и кровопролитной за все время противостояния в этом регионе. Как рассказали собеседники агентства, Армия обороны Израиля намерена разрушить всю инфраструктуру Газы, невзирая на жертвы среди гражданского населения.