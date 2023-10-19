Армия Израиля нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев ЦАХАЛ: нанесен удар по лагерю беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан, сообщает ВС Израиля в своем Telegram-канале. С 18 октября там проводится антитеррористическая операция, в результате которой задержали 10 боевиков, еще несколько были ликвидированы.

Самолет ЦАХАЛ нанес удар по отряду вооруженных террористов в лагере Нур-Шамс, — говорится в сообщении.

Ранее Reuters со ссылкой на информированные источники на Ближнем Востоке и Западе сообщило, что наземная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет самой жесткой и кровопролитной за все время противостояния в этом регионе. Как рассказали собеседники агентства, Армия обороны Израиля намерена разрушить всю инфраструктуру Газы, невзирая на жертвы среди гражданского населения.

Израильские источники указывают, что для победы ЦАХАЛ нужно уничтожить сеть подземных туннелей, которые используют члены радикального движения ХАМАС. При этом отмечается, что у военных нет конкретного представления, как именно это сделать. Аналогичные опасения высказали собеседники из других ближневосточных стран. По их мнению, Израиль не разработал четкого плана на будущее для анклава.