СМИ: демонстранты вновь стали собираться в центре Бейрута

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Участники акций протеста вновь начали собираться на центральных улицах Бейрута. Ливанские офицеры, которые находятся в отставке, присоединились к движению.

По данным телеканала Al Arabiya, призывы к участию в протестном движении распространялись через соцсети. Сотрудники правоохранительных органов дежурят на улицах возле правительственных учреждений и вдоль маршрута следования участников акции.

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Там сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест. Значительная часть города сейчас разрушена. Радиус поражения составил 10 километров. В результате погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.

Как ранее писал NEWS.ru, глава немецкого МИД Хайко Маас сообщил, что Германия предоставит ещё €10 млн Ливану в качестве помощи для Бейрута, который сильно пострадал из-за взрыва.