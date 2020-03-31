Во вторник сирийские системы противовоздушной обороны приведены в боевую готовность для того, чтобы отразить вражескую атаку в провинции Хомс.
Об этом
Однако, по неподтверждённым данным местных СМИ, 31 марта израильские ВВС находясь в воздушном пространстве Ливана нанесли удар по целям в Хомсе.
Как писал NEWS.ru, ранее международная антитеррористическая коалиция передала армии Ирака свой штаб в провинции Найнава. С этого момента объект, расположенный на севере страны рядом с границей Сирии, будет находиться в распоряжении иракских вооружённых сил.
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