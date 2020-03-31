https://static.news.ru/photo/f2fb7872-737b-11ea-b27b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС

Во вторник сирийские системы противовоздушной обороны приведены в боевую готовность для того, чтобы отразить вражескую атаку в провинции Хомс.

Об этом сообщило агентство САНА, при этом не предоставив никаких других подробностей.

Однако, по неподтверждённым данным местных СМИ, 31 марта израильские ВВС находясь в воздушном пространстве Ливана нанесли удар по целям в Хомсе.

Как писал NEWS.ru, ранее международная антитеррористическая коалиция передала армии Ирака свой штаб в провинции Найнава. С этого момента объект, расположенный на севере страны рядом с границей Сирии, будет находиться в распоряжении иракских вооружённых сил.