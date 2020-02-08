https://static.news.ru/photo/10c49f16-4b70-11ea-882c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gil Eliyahu-Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля в воскресенье, 9 февраля. Город находится рядом сектором Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах, — говорится в сообщении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны может нанести сокрушительный удар по террористическим группировкам в секторе Газа. Политик подчеркнул, что Израиль не потерпит никакой агрессии со стороны сектора Газа.

NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп 28 января обнародовал план урегулирования палестино-израильского конфликта, который получил неформальное название «сделка века». Он предусматривает «создание» палестинского государства, поскольку США не признают легитимность существующего образования. Его столица должна находиться в Восточном Иерусалиме. Планируется, что суверенитет Израиля будет распространён на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии на Западном берегу реки Иордан.