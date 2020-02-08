https://static.news.ru/photo/70677d5c-4b3f-11ea-957e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Израильские военные могут нанести сокрушительный удар по террористическим организациям и группировкам в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Мы не потерпим никакой агрессии со стороны сектора Газа. Мы готовы реализовать сокрушительный удар по террористическим организациям, — отметил политик.

При этом Нетаньяху добавил, что пока действия государства далеки от завершения. Он призвал «Исламский джихад» (запрещён в РФ) и ХАМАС помнить об этом, передаёт ТАСС.

28 января 2020 года Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме.

Еврейское государство, согласно «сделке века», должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа, писал NEWS.ru.