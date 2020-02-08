Израильские военные могут нанести сокрушительный удар по террористическим организациям и группировкам в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Мы не потерпим никакой агрессии со стороны сектора Газа. Мы готовы реализовать сокрушительный удар по террористическим организациям, — отметил политик.
При этом Нетаньяху добавил, что пока действия государства далеки от завершения. Он призвал «Исламский джихад» (запрещён в РФ) и ХАМАС помнить об этом,
28 января 2020 года Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме.
Еврейское государство, согласно «сделке века», должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа, писал NEWS.ru.
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