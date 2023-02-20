Россиянка в Турции рассказала, как пережила новое землетрясение

Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мощное землетрясение произошло на обширной территории на юго-востоке Турции

Проживающая в Турции россиянка Анна рассказала NEWS.ru, как ощущалось новое землетрясение в стране. По ее словам, в Антакье разрушений и пострадавших нет, однако весь город вышел на улицы.

Добрый вечер, Хатай, Антакья, 06:25. В Силифке чуть слабее ощущалось, чем прошлый раз: качались люстры, скрипели кровати, двери качались. Предметы не падали, штукатурка не сыпалась. Разрушений и пострадавших нет. Весь город на улице, — сообщила она.

Анна добавила, что придется снова ехать в пункт сбора гуманитарной помощи в Эрдемли.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в турецкой провинции Хатай вечером 20 февраля.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения.

По словам сейсмолога, землетрясения в Турции навряд ли спровоцируют активность в Крыму и на Кавказе, несмотря на близкое расположение, но полностью исключать подобную вероятность нельзя. Он привел в пример землетрясение в Ялте в 1927 году, которое произошло на фоне спокойной ситуации в Турции. Это связано с тем, что они находятся в разных сейсмоактивных районах.