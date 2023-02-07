Российский сейсмолог объяснил слова о сдвинувшейся на три метра Турции Сейсмолог РАН опроверг сообщения СМИ о трехметровом сдвиге Турции

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперт в области сейсмологической опасности ученый РАН Алексей Завьялов в разговоре с NEWS.ru пояснил, что журналисты СМИ неправильно перевели слова его итальянского коллеги о том, что «Турция сдвинулась на три метра» в результате землетрясения. В действительности увеличился лишь разлом, из-за которого произошло землетрясение.

Тут имела место неточность перевода заявлений, которые сделал наш итальянский коллега. То есть его просто-напросто неправильно перевели с итальянского, а дальше пошло-поехало. Таким образом Турция ни на какие три метра не сдвигалась. А вот тот самый разлом, который всегда существовал и из-за которого землетрясение и произошло, действительно расширился на три метра. Так как произошла подвижка плоскостей разрыва и длина этой подвижки как раз и составила те самые три метра, — заявил Завьялов.

СМИ ошибочно сообщали, что часть Турции протяженностью около 150 километров сдвинулась на три метра в результате подземных толчков. При этом медиа ссылались на президента итальянского Научно-исследовательского института геофизики и вулканологии Карло Доглиони.

По последним данным, в результате масштабного землетрясения в Турции погибли 3703 человека. Число пострадавших, вызволенных из-под завалов, увеличилось до 22 286.

Ранее заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли им. Шмидта РАН Рубен Татевосян заверил, что землетрясение в Турции никак не повлияет на движение пород на российском Кавказе. Кавказ находится в другой сейсмической зоне, поэтому связывать землетрясения в районе Большого Кавказа и в Закавказье с катаклизмом в Турции неверно, пояснил он.