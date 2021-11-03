Резиденцию премьера Ирака атаковали с помощью беспилотника

Читайте нас в Google Новости

Ракета попала в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, он не пострадал. Покушение было совершено с помощью беспилотника, сообщает AFP.

Других подробностей пока не приводится . Агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности подтверждает «неудачную попытку покушения».

Силы безопасности предприняли необходимые меры, — цитирует агентство силовиков.

Издание Arab News уточняет , что в результате атаки беспилотника есть пострадавшие, но это не премьер.

Беспилотник, обстрелявший резиденцию премьера, предположительно, перехвачен.

Ранее стало известно, что неправительственная организация «Белые каски» готовит постановочные съёмки в провинции Идлиб, неподконтрольной властям Сирии. Участников данной провокации набирают среди местных жителей в населённых пунктах Кафер-Кермин и Сармада, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Арабской Республике.