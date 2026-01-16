Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 12:22

Раскрыто число задержанных во время массовых протестов в Иране

Tasnim: около 3 тыс. человек задержали во время массовых протестов в Иране

Фото: Iranian Presidency Office apaim/Keystone Press Agency/Global Look Press
Около 3 тыс. человек задержали во время массовых протестов в Иране, сообщило агентство Tasnim. Некоторых из них обвинили в связях с террористическими организациями.

К настоящему моменту были задержаны 3 тыс. человек, — говорится в материале.

Ранее агентство France-Presse сообщило со ссылкой на источник, что три арабские страны приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не наносить удар по Ирану. Издание отмечает, что Саудовская Аравия, Катар и Оман выступили за предоставление Тегерану возможности проявить добрую волю. Они считают, что эскалация приведет к серьезным негативным последствиям для всего региона.

До этого заместитель директора Института международных исследований при Китайском народном университете профессор Цзинь Цаньжун выразил мнение, что США, вероятно, не начнут полномасштабное наземное вторжение в Иран, но могут нанести по стране удары большой дальности. По его мнению, бюджетные ограничения делают наземную операцию для США экономически невозможной.

