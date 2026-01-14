Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 10:38

Американист дал прогноз по вторжению США в Иран

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США, вероятно, не начнут полномасштабное наземное вторжение в Иран, но могут нанести по стране удары большой дальности, заявил заместитель директора Института международных исследований при Китайском народном университете, профессор-американист Цзинь Цаньжун в программе «Круглый стол двух берегов Тайваньского пролива». По его мнению, бюджетные ограничения делают наземную операцию для США экономически невозможной.

Крупномасштабное военное вмешательство США невозможно, во-первых, бюджет США просто не позволил бы этого, наземные боевые действия привели бы к банкротству, поэтому наземные операции исключены, — сказал он.

Ранее миссия Исламской Республики Иран при ООН предупредила, что любое военное вмешательство Соединенных Штатов в дела страны закончится для них неудачей. Дипломаты подчеркнули, что население готово защищать свое государство.

Кроме того, источники сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа запросила у европейских государств разведывательные данные по целям на территории Ирана. По словам одного из европейских чиновников, Вашингтон вряд ли нанесет удары по ядерным объектам, но может принять меры против руководителей организаций, причастных к насилию во время протестов в республике.

