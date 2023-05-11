Ракета поразила здание израильского Реховота, пять человек ранены

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинские ракеты, запущенные из Газы в сторону израильских городов, расположенных вблизи сектора Газа

Пять человек ранены после попадания ракеты в здание израильского города Реховот, расположенного к югу от Тель-Авива, сообщила служба скорой помощи (MDA) в Twitter. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. В израильских городах на юге страны за день не раз включались сирены, предупреждающие о возможной ракетной атаке.

Попадание ракеты в жилой дом в Реховоте. Медики и парамедики MDA сообщают о пятерых раненых, в том числе одном в критическом состоянии, — говорится в сообщении.

Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 9 мая проводит операцию под кодовым названием «Щит и стрела». Ее целью является борьба с палестинской террористической группировкой «Исламский Джихад». По заявлению ЦАХАЛ, главной целью ударов со стороны Израиля являются пусковые ракетные установки группировки, размещенные на территории сектора Газа. По состоянию на 11 мая, от израильских ракетных ударов погибли 25 человек, включая мирных граждан и детей.

Представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра ранее заявил, что в результате обстрела армией обороны Израиля в секторе Газа погиб гражданин России. Он уточнил, что о смерти россиянина сообщил его сосед и друг Муавия Якоб, который также является гражданином РФ.

10 мая израильский национальный портал Arutz Sheva сообщил, что на юге Израиля зафиксированы ракетные прилеты со стороны сектора Газа, всего было выпущено свыше 20 ракет.