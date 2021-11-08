ПВО Сирии отразили атаки в небе над провинцией Хомс

Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Во время атаки заминированного беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми было ранено 10 сотрудников службы охраны. Фотографии с места опубликовал телеканал Al-Hadath. При этом по официальным данным, сам глава правительства не пострадал. Об этом он сообщил лично, написав в Twitter, что он «в порядке».

Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которые занимаются защитой суверенитета и независимости Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения,— сообщается в заявлении представителя Госдепартамента США Неда...