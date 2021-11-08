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Ближний Восток

ПВО Сирии отразили атаки в небе над провинцией Хомс

21:18, 08 ноября 2021
ПВО Сирии отразили атаки в небе над провинцией Хомс Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press
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Системы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку в провинции Хомс. Взрывы раздаются в ливанских поселениях, расположенных близ границы с Сирией. Об этом сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Наши ПВО отражают вражескую атаку в небе над провинцией Хомс, — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что звуки взрывов слышны в ливанских поселениях района Аккар возле границы с Сирией.

В конце октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам противовоздушной обороны Сирии. В результате двое сирийских военнослужащих были ранены, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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