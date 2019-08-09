https://static.news.ru/photo/22db0dd0-bc72-11e9-90f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

В Минобороны России сообщили, что ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии отразила атаку боевиков, которую они провели с помощью шести БПЛА.

Российские военные засекли беспилотные летательные аппараты около 20:10 мск. После этого силы ПВО отразили атаку, передаёт РИА Новости .

Ранее боевики террористических группировок предприняли попытку наступления в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, террористы обстреляли позиции сирийских войск в районе Абу-Дали. Десять военнослужащих правительственной армии погибли, ещё 21 получил ранения.