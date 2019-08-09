В Минобороны России сообщили, что ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии отразила атаку боевиков, которую они провели с помощью шести БПЛА.
Российские военные засекли беспилотные летательные аппараты около 20:10 мск. После этого силы ПВО отразили атаку, передаёт
Ранее боевики террористических группировок предприняли попытку наступления в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, террористы обстреляли позиции сирийских войск в районе Абу-Дали. Десять военнослужащих правительственной армии погибли, ещё 21 получил ранения.