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Боевики террористических группировок предприняли попытку наступления в Идлибской зоне деэскалации.

Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, террористы обстреляли позиции сирийских войск в районе Абу-Дали. Десять военнослужащих правительственной армии погибли, ещё 21 получили ранения.

Правительственным войскам удалось отразить наступление террористов и контратакой откинуть их вглубь ранее занимаемых позиций, — передаёт его слова РБК .

Среди мирных жителей также есть жертвы. Один житель окраины Абу-Дали погиб, ещё двое получили ранения.

Ранее News.ru писал о том, что Пентагон заявил об укреплении позиций террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в Ираке и возрождении группировки в Сирии.