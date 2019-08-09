Боевики террористических группировок предприняли попытку наступления в Идлибской зоне деэскалации.
Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, террористы обстреляли позиции сирийских войск в районе Абу-Дали. Десять военнослужащих правительственной армии погибли, ещё 21 получили ранения.
Правительственным войскам удалось отразить наступление террористов и контратакой откинуть их вглубь ранее занимаемых позиций, — передаёт его слова РБК.
Среди мирных жителей также есть жертвы. Один житель окраины Абу-Дали погиб, ещё двое получили ранения.
Ранее News.ru писал о том, что Пентагон заявил об укреплении позиций террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в Ираке и возрождении группировки в Сирии.