https://static.news.ru/photo/d2e50cf8-b8c6-11e9-83e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/sinai_news_1/Global Look Press

Пентагон заявил об укреплении позиций террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в Ираке и возрождении группировки в Сирии.

Как отмечается в докладе военного ведомства, посвященного американской операции «Непоколебимая решимость», террористическая организация уверенно восстанавливает свои позиции после уменьшения сил США в Сирии и снижения поддержки американских партнёров в стране.

Вместе с тем в Ираке позиции террористов являются более прочными, чем в Сирии, так как многие боевики покинули Сирию и перебрались в соседнюю страну после разгрома их сил в районе среднего течения долины реки Евфрат.

При этом в докладе говорится, что в лагерях беженцев, подконтрольных США, укрываются боевики ИГ, которые вербуют новых членов, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru, Белый дом считает, что в Ираке и Сирии остаётся около 15 тысяч боевиков запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщил сирийский спецпредставитель США Джеймс Джеффри. По мнению дипломата, эти лица передвигаются в обе стороны южнее Евфрата и не перемещаются на северо-востоке региона, так как США имеют там «надёжно обеспеченную безопасность».