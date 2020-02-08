https://static.news.ru/photo/b7cb287c-4be6-11ea-b1d0-fa163e074e61_660.jpg Александр Засыпкин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На внутриливанской арене Советский Союз поддерживал своих союзников в лице так называемых национально-патриотических сил и палестинцев против так называемых право-христианских сил, отметил в интервью NEWS.ru посол России в Ливане Александр Засыпкин.

Сейчас такая классификация осталась в прошлом, а мы взаимодействуем в конструктивном ключе со всеми партиями, представленными в ливанском парламенте, в интересах безопасности и стабильности в стране, — сказал дипломат.

Тем не менее, добавил Засыпкин, по проблематике Ближнего Востока налажена разная степень взаимопонимания с ливанскими партиями, хотя Россия старается делать упор на том, что объединяет, а не разъединяет.

Имея комплексный характер отношений с Ливаном, Россия не действует в ущерб кому-то, подтверждает словом и делом, что на ливанской арене надо взаимодействовать, а не ставить подножки друг другу, — отметил NEWS.ru посол.

Ливанское общество по своей сути не приемлет чьей-либо монополии — здесь всегда ищут баланс интересов. В этом плане РФ достаточно комфортно чувствуем себя в составе Международной группы поддержки Ливана, в которую входят основные внешние стороны, заключил Засыпкин.

Полностью интервью посла России в Ливане будет опубликовано на сайте NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшие ливанские политики рассматривают новое правительство республики признаком триумфа проиранской организации «Хезболла» над исполнительной властью: если кабмин войдёт в резкую конфронтацию с США, это только усилит политический вакуум и откроет перспективы для России и Ирана.