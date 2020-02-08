На внутриливанской арене Советский Союз поддерживал своих союзников в лице так называемых национально-патриотических сил и палестинцев против так называемых право-христианских сил, отметил в интервью NEWS.ru посол России в Ливане Александр Засыпкин.
Сейчас такая классификация осталась в прошлом, а мы взаимодействуем в конструктивном ключе со всеми партиями, представленными в ливанском парламенте, в интересах безопасности и стабильности в стране, — сказал дипломат.
Тем не менее, добавил Засыпкин, по проблематике Ближнего Востока налажена разная степень взаимопонимания с ливанскими партиями, хотя Россия старается делать упор на том, что объединяет, а не разъединяет.
Имея комплексный характер отношений с Ливаном, Россия не действует в ущерб кому-то, подтверждает словом и делом, что на ливанской арене надо взаимодействовать, а не ставить подножки друг другу, — отметил NEWS.ru посол.
Ливанское общество по своей сути не приемлет чьей-либо монополии — здесь всегда ищут баланс интересов. В этом плане РФ достаточно комфортно чувствуем себя в составе Международной группы поддержки Ливана, в которую входят основные внешние стороны, заключил Засыпкин.
Полностью интервью посла России в Ливане будет опубликовано на сайте NEWS.ru.
Ранее NEWS.ru писал, что бывшие ливанские политики рассматривают новое правительство республики признаком триумфа проиранской организации «Хезболла» над исполнительной властью: если кабмин войдёт в резкую конфронтацию с США, это только усилит политический вакуум и откроет перспективы для России и Ирана.
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