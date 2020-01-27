О формировании нового правительства в Ливане высказались власти Ирана. Они назвали появление долгожданного кабинета министров во главе с Хасаном Диабом позитивным шагом на фоне продолжающейся протестной активности в стране. Бывшие ливанские политики рассматривают новоявленное правительство признаком триумфа проиранской организации «Хезболла» над исполнительной властью. Если кабмин войдёт в резкую конфронтацию с США, это только усилит политический вакуум и откроет перспективы для России и Ирана, говорят исследователи.

О том, что Иран приветствует создание правительства, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави.

Формирование нового правительства, учитывая региональную и международную обстановку, а также запросы населения Ливана, является положительным шагом в направлении решения проблем этой страны, — сказал иранский дипломат.

По словам Мусави, Иран поддерживает все стороны в новом правительстве и готов к расширению двустороннего сотрудничества.

О создании правительства из 20 министров-технократов в Ливане было объявлено на минувшей неделе. Формально люди, получившие министерские портфели, представляют христианские и мусульманские общины страны. Кабмин опирается на поддержку парламентского большинства, которое представлено пропрезидентским Свободным патриотическим движением и тандемом шиитских организаций «Амаль» и «Хезболла». Сам Диаб утверждает, что как минимум шестеро министров представляют протестное движение. Однако суннитский блок отказался входить в правительство, очевидно, напирая на «токсичность» нового кабмина и добиваясь усиления санкций против проиранских деятелей.

Аббас Мусави Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Население Ливана склонно дать технократическому кабинету шанс с учётом нарастающей экономической напряжённости, однако приход к власти нового премьера и его подчинённых мало что меняет в том, что касается удовлетворения политических требований участников протестных акций: они рассматривают процесс ротации как попытку «заспиртовать» нынешнюю политическую архитектуру. В связи с этим есть реальный риск перехода протестной активности в новую фазу.

Политики и исследователи видят в появлении нового правительства и другие риски. Так, экс-министр экономики и торговли Ливана Марван Хамаде выразил убеждённость, что «Хезболла» с этого момента полностью контролирует исполнительную власть.

Большинство новых министров на ключевых постах зависят либо от «Хезболлы», либо от бывшего начальника государственной безопасности Джамиля Сайеда, который выступает с просирийских позиций, либо от Джебрана Басиля (экс-глава МИД, лидер партии «Свободное патриотическое движение». — NEWS.ru), их союзника, — заявил Хамаде в разговоре с порталом Arab News.

По его словам, Ливан окончательно превращается во фронт противостояния между США и Ираном. Бывший ливанский политик считает, что сторонники «Хезболлы» в правительстве попытаются первым делом разобраться с теми, кто, по их мнению, содействовал усилению международного давления на проиранскую шиитскую организацию. В частности, такой фигурой является глава ливанского Центробанка Рияд Саламе. Как следует из официальных заявлений, его считают частично ответственным за экономический кризис в стране.

Вопрос заключается в том, какие отношения созданный кабинет министров будет иметь с США, которые считают «Хезболлу» террористической организацией, но поддерживают отношения с Ливаном из-за необходимости защищать свои интересы.

Не все рисуют в перспективе конфронтационный сценарий. Как обращает внимание ливанское издание Al-Modon, 12 министров в новом правительстве имеют американское гражданство и располагают связями в Вашингтоне. Это может свидетельствовать о намерении «Хезболлы» послать свой «месседж» международному сообществу: она является неотъемлемой частью ливанского государства и заинтересована в нормализации отношений с западными столицами. Однако оценка этого кабинета министров со стороны стран Запада во многом будет зависеть от реальных инициатив и попыток хотя бы частично избавить Ливан от кризисной симптоматики, считают авторы Al-Modon. В руках шиитской организации — влияние на правительство и возможность играть на парламентском большинстве. И от неё ждут предложений, а не борьбы за удержание административного ресурса.