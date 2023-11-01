Политолог усмотрел след США в палестино-израильском конфликте Политолог Перенджиев: палестино-израильский конфликт мог разгореться из-за США

Фото: Fadi Wael Alwhidi/dpa/Global Look Press

В обострении палестино-израильского конфликта с большой вероятностью есть след США, американские спецслужбы могли подстрекать к этому, уверен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев. Комментируя ситуацию «Радио 1», политолог уточнил, что частью плана Вашингтона, по его мнению, является становление миротворцами в зоне конфликта.

Я допускаю, что конфликт между Израилем и ХАМАС произошел не без подстрекательства спецслужб США. <...> Впечатление, что желание стать миротворцами — это часть их плана, который они начали осуществлять, когда они спровоцировали агрессию со стороны ХАМАС, а теперь и Израиля в сторону Газы, — пояснил эксперт.

Перенджиев отметил, что миротворческая миссия США в Газе как минимум выглядит странно. Он напомнил, что миротворцы назначаются в том случае, если об этом просят обе стороны конфликта. По мнению политолога, Израилю следует с осторожностью сотрудничать с США, это может грозить государству потерей собственного суверенитета. Он пояснил, что в последние годы Израиль стал неудобным для Вашингтона.

США проложит игру и попробует столкнуть Иран с арабским миром, с Израилем. Израиль в этом случае может полностью потерять суверенитет и стать послушной игрушкой в руках США, а это уже наносит серьезный вред безопасности Израиля, — заключил политолог.

Ранее стало известно, что США и Израиль изучают варианты отправки миротворческих сил, состоящих из военнослужащих разных стран, в сектор Газа при условии поражения ХАМАС. Таким образом, анклав перейдет под контроль ближневосточных стран при поддержке США, Великобритании, Германии и Франции.