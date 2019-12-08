https://static.news.ru/photo/53a1b2c6-199b-11ea-916e-fa163e074e61_660.jpg Пещера Патриархов Фото: XYZ PICTURES/imageBROKER.com/Global Look Press

Жительница Палестины напала с ножом на бойцов пограничной полиции Израиля в городе Хеврон в районе пещеры Патриархов. Силовики задержали нападавшую.

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской полиции, женщину удалось остановить до того, как она успела нанести кому-нибудь ранения. Полиция арестовала палестинку, о дальнейших дисциплинарных мерах в отношении неё не сообщается.

Пещера Патриархов (также пещера Махлела) является святым местом для иудеев и мусульман. Она расположена в центральной части древнего Хеврона на Западном берегу реки Иордан. Как гласит иудейская традиция, в этом месте покоятся тела Адама и Евы и похоронены библейские патриархи Авраам, Исаак и Иаков с жёнами.

Утром 8 декабря ВВС Израиля совершили авианалёт на несколько объектов движения ХАМАС в секторе Газа. В результате воздушной атаки погибли двое палестинцев, сообщал NEWS.ru.