Жительница Палестины напала с ножом на бойцов пограничной полиции Израиля в городе Хеврон в районе пещеры Патриархов. Силовики задержали нападавшую.
Как
Пещера Патриархов (также пещера Махлела) является святым местом для иудеев и мусульман. Она расположена в центральной части древнего Хеврона на Западном берегу реки Иордан. Как гласит иудейская традиция, в этом месте покоятся тела Адама и Евы и похоронены библейские патриархи Авраам, Исаак и Иаков с жёнами.
Утром 8 декабря ВВС Израиля совершили авианалёт на несколько объектов движения ХАМАС в секторе Газа. В результате воздушной атаки погибли двое палестинцев, сообщал NEWS.ru.
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