https://static.news.ru/photo/98312406-4b48-11ea-b0ae-fa163e074e61_660.jpg Ракета «Раад-500» Фото: Persian_boy/youtube.com

Иранские специалисты усовершенствовали ракету с двигателем из композитных материалов. Она получила название «Раад-500» («Гром-500»).

По сравнению с ракетами «Фатех-110» («Завоеватель-110») у неё снижен вес и увеличена дальность действия на 200 километров. Она может пролететь более 500 километров, сообщает Al-Arabiya.

В настоящий момент в Иране проходят с 1 по 10 февраля праздничные мероприятия в честь годовщины Исламской революции 1979 года. В этот период власти рассказывают о достижениях в области науки, военной техники и в других областях.

Iran unveils a short-range ballistic missile that it says can be powered by a ânew generationâ of engines designed to put satellites into orbit, despite having previously denied links between its satellite program and missile program. https://t.co/5cxym1188s pic.twitter.com/8U9e5FCQFG — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 9, 2020

NEWS.ru писал, что иранские власти намерены выпустить на орбиту спутник «Зафар», несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН. В Вашингтоне считают, что спутниковая программа является прикрытием для разработки баллистических ракет.