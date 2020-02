По сравнению с ракетами «Фатех-110» («Завоеватель-110») у неё снижен вес и увеличена дальность действия на 200 километров. Она может пролететь более 500 километров, сообщает Al-Arabiya.

В настоящий момент в Иране проходят с 1 по 10 февраля праздничные мероприятия в честь годовщины Исламской революции 1979 года. В этот период власти рассказывают о достижениях в области науки, военной техники и в других областях.