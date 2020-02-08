Тегеран 9 февраля в рамках новой программы собирается вывести на орбиту спутник «Зафар». Об этом сообщил министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари-Джахроми.
Иранские власти намерены отправить «Зафар» в космос несмотря на то, что США считают новую спутниковую программу прикрытием для разработки баллистических ракет,
Спутник «Зафар» будет выведен на орбиту сегодня из Семнана со скоростью 7400 км/ч, — сказал Джавад Азари-Джахроми.
Иран отстаивал своё право на запуск спутников, но Вашингтон посчитал это нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Документ призывает Тегеран не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, способными доставить ядерное оружие.
После этого иранские власти отложили запуск до следующего уведомления, но теперь, видимо, изменили своё решение. Предыдущие попытки Тегерана запустить спутники в 2019 году провалились.
Как писал NEWS.ru, ранее советник по международным делам духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти сделал заявление касательно расположения американских войск в Ираке.
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