https://static.news.ru/photo/f8eba6fa-4b1a-11ea-9421-fa163e074e61_660.jpg Спутник «Зафар» Фото: iranian_space_agency/instagram.com

Тегеран 9 февраля в рамках новой программы собирается вывести на орбиту спутник «Зафар». Об этом сообщил министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари-Джахроми.

Иранские власти намерены отправить «Зафар» в космос несмотря на то, что США считают новую спутниковую программу прикрытием для разработки баллистических ракет, передаёт информационное агентство IRIB.

Спутник «Зафар» будет выведен на орбиту сегодня из Семнана со скоростью 7400 км/ч, — сказал Джавад Азари-Джахроми.

Иран отстаивал своё право на запуск спутников, но Вашингтон посчитал это нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Документ призывает Тегеран не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, способными доставить ядерное оружие.

После этого иранские власти отложили запуск до следующего уведомления, но теперь, видимо, изменили своё решение. Предыдущие попытки Тегерана запустить спутники в 2019 году провалились.

Как писал NEWS.ru, ранее советник по международным делам духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти сделал заявление касательно расположения американских войск в Ираке.