Наперекор Байдену: Генштаб Израиля ищет средства на войну с Ираном

Израильский кризисный кабинет будет обсуждать на этой неделе бюджет на наступивший год. В числе тем — официальный запрос от Генерального штаба на дополнительные миллиарды для возможной военной операции против Ирана. Как заявил накануне сам глава Генштаба Авив Кохави, армии поручено просчитать несколько вариантов наступательных действий. Однако новая администрация президента США вряд ли будет в восторге от самодеятельности своего союзника.

Ясность в подготовительные действия Израиля Кохави внёс, выступая на конференции Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS). В первую очередь глава Генерального штаба призвал администрацию Джо Байдена не возвращаться к ядерной сделке с Ираном, назвав эти договорённости даже в расширенном и улучшенном виде плохими и неприемлемыми.

В отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), или даже аналогичного соглашения с рядом улучшений, хочу сказать, что это плохое соглашение с тактической и стратегической точек зрения, — пояснил Кохави. — Если бы сделка от 2015 года была реализована, Иран в конечном итоге смог бы создать бомбу, потому что соглашение не предусматривало ограничений и надзора для предотвращения этого. СВПД или улучшенное аналогичное соглашение неприемлемо и недопустимо.

По его словам, тактика «кампании между двумя войнами», которую израильская сторона использует с 2013 года, существенно сократила возможности региональных противников по передаче оружия и денег. Однако Кохави признал, что в последнее время и ливанская военно-политическая организация «Хезболла», и палестинская группировка ХАМАС создали такие силы, которые вполне можно использовать для вторжения в Израиль.

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В связи с этим глава Генштаба сообщил, что поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «подготовить несколько оперативных планов в дополнение к существующим, которые будут разрабатываться в течение года».

Полномочия их инициировать будут находиться у политического руководства, — отметил глава Генштаба. — Тем не менее, варианты наступления должны быть готовы.

Вероятно, именно поэтому, как сообщила газета «Едиот Ахронот», командование израильской армии запросило из бюджета дополнительные средства для возможных действий в отношении Ирана. Отмечается, что эта сумма — минимум, который необходим для подготовки. По данным издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Бени Ганц одобряют подобный запрос. Его оценивают в несколько миллиардов шекелей.

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Рассмотрение «боевой процедуры» Генштаб начал ещё весной прошлого года, когда израильская разведка якобы получила данные, что иранская сторона достигла больших успехов в разработке нового поколения быстрого урана.

Однако есть опасения, что подобная предусмотрительность спровоцирует недовольство администрации Байдена, которая пытается найти общий язык с иранским руководством и дать хоть какой-то шанс СВПД, который в одностороннем порядке покинула команда Дональда Трампа. Неслучайно министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, выступая на той же конференции INSS, что политики еврейского государства не должны проявлять открытую и публичную оппозицию администрации Байдена. Он заметил, что власти Израиля вместо этого должны быть в состоянии донести свои опасения до американской стороны, главная из которых заключается в обретении Ираном военного ядерного потенциала. Если же Вашингтон не поймёт своего ближневосточного союзника, Израиль будет полагаться исключительно на себя, особенно когда речь зайдёт об угрозе его государственности и существованию, заключил Ашкенази.