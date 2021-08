«Начнут выдавать замуж девочек и вдов»: Афганистан глазами его жительниц

По словам правозащитницы и политика, бывшего заместителя спикера парламента Афганистана Фавзии Куфи, её день начинается с пустых улиц столицы Афганистана, потому что её жители до смерти боятся выходить из дома. Она в ужасе закрываются дома, не открываются лавки и магазины, потому что бойцы «Талибана»* (запрещённая в РФ террористическая организация) могут запросто отобрать у мирных кабульцев всё, что им вздумается, от мелких товаров до автомобилей.

«Мы в полном шоке наблюдаем, как „Талибан“* берёт под свой контроль Афганистан. Меня глубоко беспокоит безопасность женщин, меньшинств и защитников прав человека», — сказала Фавзия Куфи.

Афганки боятся, что с приходом талибов* на государственном уровне будет возвращена практика принудительных браков молодых девушек и вдов.

Жительницы страны также записывают в соцсетях призывы о помощи. Правда, некоторые уже отчаялись и просто констатируют, что «их мнение не в счёт, потому что родились в Афганистане», и всему миру на них плевать.