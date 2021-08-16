«Начнут выдавать замуж девочек и вдов»: Афганистан глазами его жительниц
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
04:58, 17 августа 2021
Фото: zubair.Ahmad.kandahari.2/twitter.com
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Жительницы Кабула, которые по тем или иным причинам были вынуждены остаться в стране после захвата власти талибами* рассказали Daily Mail, как им живётся в городе и что в нём сейчас происходит.
По словам правозащитницы и политика, бывшего заместителя спикера парламента Афганистана Фавзии Куфи, её день начинается с пустых улиц столицы Афганистана, потому что её жители до смерти боятся выходить из дома. Она в ужасе закрываются дома, не открываются лавки и магазины, потому что бойцы «Талибана»* (запрещённая в РФ террористическая организация) могут запросто отобрать у мирных кабульцев всё, что им вздумается, от мелких товаров до автомобилей.
Страх просто сидит в твоей груди, как чёрная птица, — подтвердила её слова преподаватель Американского университета Афганистана Маска Дастагер.
«Мы в полном шоке наблюдаем, как „Талибан“* берёт под свой контроль Афганистан. Меня глубоко беспокоит безопасность женщин, меньшинств и защитников прав человека», — сказала Фавзия Куфи.
Афганки боятся, что с приходом талибов* на государственном уровне будет возвращена практика принудительных браков молодых девушек и вдов.
Жительницы страны также записывают в соцсетях призывы о помощи. Правда, некоторые уже отчаялись и просто констатируют, что «их мнение не в счёт, потому что родились в Афганистане», и всему миру на них плевать.
"We don't count because we're from Afghanistan. We'll die slowly in history"
Tears of a hopeless Afghan girl whose future is getting shattered as the Taliban advance in the country.