«Начнут выдавать замуж девочек и вдов»: Афганистан глазами его жительниц

Жительницы Кабула, которые по тем или иным причинам были вынуждены остаться в стране после захвата власти талибами* рассказали Daily Mail, как им живётся в городе и что в нём сейчас происходит.

По словам правозащитницы и политика, бывшего заместителя спикера парламента Афганистана Фавзии Куфи, её день начинается с пустых улиц столицы Афганистана, потому что её жители до смерти боятся выходить из дома. Она в ужасе закрываются дома, не открываются лавки и магазины, потому что бойцы «Талибана»* (запрещённая в РФ террористическая организация) могут запросто отобрать у мирных кабульцев всё, что им вздумается, от мелких товаров до автомобилей.

Страх просто сидит в твоей груди, как чёрная птица, — подтвердила её слова преподаватель Американского университета Афганистана Маска Дастагер.

«Мы в полном шоке наблюдаем, как „Талибан“* берёт под свой контроль Афганистан. Меня глубоко беспокоит безопасность женщин, меньшинств и защитников прав человека», — сказала Фавзия Куфи.

Афганки боятся, что с приходом талибов* на государственном уровне будет возвращена практика принудительных браков молодых девушек и вдов.

Жительницы страны также записывают в соцсетях призывы о помощи. Правда, некоторые уже отчаялись и просто констатируют, что «их мнение не в счёт, потому что родились в Афганистане», и всему миру на них плевать.

"We don't count because we're from Afghanistan. We'll die slowly in history"



Tears of a hopeless Afghan girl whose future is getting shattered as the Taliban advance in the country.



My heart breaks for women of Afghanistan. The world has failed them. History will write this. pic.twitter.com/i56trtmQtF — Masih Alinejad (@AlinejadMasih) August 13, 2021

Ранее власти Афганистана не смогли договориться со сторонниками «Талибана»* разделить полномочия управления страной в обмен на прекращение боевых действий.

«Талибан»* — запрещённая в РФ террористическая организация.