https://static.news.ru/photo/a3430fea-53e9-11ea-b819-fa163e074e61_660.jpg Фото: ElBaladOfficial/twitter.com

В районе Аль-Марджи столицы Сирии прогремел взрыв.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА. По его данным, взрывчатка находилась в машине — в припаркованном на обочине дороги пикапе.

Несколькими днями ранее в Дамаске также произошёл мощный взрыв, в результате которого пострадали несколько человек.