В районе Аль-Марджи столицы Сирии прогремел взрыв.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА. По его данным, взрывчатка находилась в машине — в припаркованном на обочине дороги пикапе.
Несколькими днями ранее в Дамаске также произошёл мощный взрыв, в результате которого пострадали несколько человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на российскую военную базу Хмеймим напали, сообщает Al-Masdar. Нападение было отражено российскими силами ПВО. Однако авиабаза повреждена. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.