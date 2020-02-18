В столице Сирии произошёл мощный взрыв. Несколько человек получили ранения.
Об этом
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Взрывное устройство приведено в действие в районе гаражей Баб-Мусалля в Дамаске, есть раненые, — говорится в сообщении телеканала.
10 февраля NEWS.ru писал о том, что заминированный автомобиль взорвался в районе Маззех на юго-западе сирийской столицы. Самодельное взрывное устройство было заложено в пикап, припаркованный у парка аль-Джалаа. В результате происшествия пострадал один человек.
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