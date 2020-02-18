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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о гибели в Сирии с начала января 2020 года 298 мирных жителей. В связи с этим она призвала немедленно прекратить бои в стране.

Верховный комиссар вновь призывает все стороны сирийского конфликта, включая все вовлечённые государства и негосударственных игроков, немедленно прекратить боевые действия и обеспечить защиту всех гражданских лиц, — заявил на брифинге в...