Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

В столице Сирии произошёл мощный взрыв. Несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает сирийское агентство САНА. Инцидент произошёл в одном из центральных районов города.

По данным телеканала Ikhbariya, было приведено в действие взрывное устройство.

Взрывное устройство приведено в действие в районе гаражей Баб-Мусалля в Дамаске, есть раненые, — говорится в сообщении телеканала.

10 февраля NEWS.ru писал о том, что заминированный автомобиль взорвался в районе Маззех на юго-западе сирийской столицы. Самодельное взрывное устройство было заложено в пикап, припаркованный у парка аль-Джалаа. В результате происшествия пострадал один человек.

 

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