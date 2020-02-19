https://static.news.ru/photo/23a0581a-5353-11ea-98db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

На российскую военную базу Хмеймим напали, сообщает Al-Masdar.

Нападение было отражено российскими ПВО. Однако авиабаза повреждена. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся. Но по данным местных СМИ, эту акцию могли организовать джихадистские повстанцы, которые находятся в сельской местности Идлиб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирский лайнер Airbus 320, который должен был сесть Дамаске, улетел к российской авиабазе Хмеймим, где совершил вынужденную посадку из-за обстрела. Кадры с камер видеонаблюдения, которые поймали этот момент, появились в Сети. В Минобороны РФ отметили, что воздушное судно едва не попало под обстрел сил сирийской ПВО, которые были направлены против израильских истребителей.