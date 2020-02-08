https://static.news.ru/photo/ea691350-4b3e-11ea-92e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Пассажирский лайнер Airbus 320, который должен был сесть Дамаске, улетел к российской авиабазе Хмеймим, где совершил вынужденную посадку из-за обстрела. Кадры с камер видеонаблюдения, которые поймали этот момент, появились в Сети.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором показан момент посадки лайнера. На борту находилось 172 человека. В Минобороны РФ отметили, что воздушное судно едва не попало под обстрел сил сирийской ПВО, которые были направлены против израильских истребителей. Диспетчеру удалось увести лайнер из зоны поражения, пишет РБК.

Как писал NEWS.ru, Израиль при авиаударе 6 февраля едва не подставил под огонь гражданский самолёт со 172 пассажирами, ранее заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По версии спикера ведомства, «после двух часов ночи четыре истребителя F-16 Военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство нанесли внезапные удары „воздух — земля“ по пригородам столицы».