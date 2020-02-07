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Генерал-майор РФ Игорь Конашенков рассказал, что во время авиаудара израильскими военными по Дамаску под огонь ПВО мог попасть пассажирский самолёт Airbus-320 со 172 пассажирами на борту. Об этом передаёт ТАСС.

Игорь Конашенков заявил, что именно в момент атаки пассажирский самолёт заходил на посадку. Он следовал из Тегерана в Дамаск.

Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе «Хмеймим», — процитировали представителя Минобороны РФ в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в январе 2020 года в провинции Идлиб в Сирии погибли военные специалисты из Турции и России. Как сообщил МИД, местные боевики не прекращают попыток атаковать российскую авиабазу «Хмеймим».