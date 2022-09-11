МИД Ирана: заявление «евротройки» угрожает переговорам по ядерной сделке МИД Ирана: переговоры по ядерной сделке может сорвать необдуманное заявление «евротройки»

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что необдуманное заявление «евротройки», раскритиковавшей Иран по ядерной сделке, угрожает проведению переговоров. По его словам, Германия, Франция и Великобритания решили пойти по пути Израиля и сделали шаг к тому, чтобы сорвать переговоры, сообщает агентство IRNA.

Дипломат подчеркнул, что «евротройка» должна взять на себя ответственность за возможные последствия такой позиции.

Представитель иранского МИД добавил, что Тегеран все еще готов к заключению соглашения — быстро достичь его можно, если есть необходимая воля и стороны откажутся от иностранного давления.

«Евротройка» ранее заявила, что позиция Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу.

Ранее стало известно, что ЕС передал США ответ Ирана по позиции Вашингтона относительно возобновления СВПД по иранской ядерной программе. В Госдепартаменте отметили, что не считают ответ конструктивным, хотя текст, переданный иранской стороной, все же имеет конструктивные подходы, которые «нацелены на завершение переговоров».