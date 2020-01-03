https://static.news.ru/photo/d2082114-2fc5-11ea-b999-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense Current Photos/flickr.com

Возглавляемая Соединёнными Штатами Америки антитеррористическая коалиция временно прекратила в Ираке обучение местных силовиков из-за нападений на военные базы Белого дома, заявили представители штаба операции «Непоколебимая решимость».

В ведомстве заявили, что атаки привели к гибели представителей служб безопасности республики и гражданина США, пишет ТАСС.

В результате мы теперь полностью привержены защите иракских баз, где размещены войска коалиции. Это ограничивает нашу способность проводить тренировки с партнёрами и оказывать помощь в их операциях против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), — говорится в сообщении.

Накануне боевики атаковали в Кении военно-морскую базу США Camp Simba (Лагерь Симба) в округе Ламу. К вылазке причастны члены радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб». Перестрелка была короткой и закончилась отступлением боевиков. Информации о погибших и раненых пока нет.

Группировка «Аш-Шабаб» базируется в Сомали. Она тесно контактирует с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и ведёт борьбу с местным правительством. В США «Аш-Шабаб» внесена в список террористических организаций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Великобритании заявили о готовности нанести удар по Ирану в случае, если напряжённость между Тегераном и Вашингтоном, вызванная смертью генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, перерастёт в войну.