Возглавляемая Соединёнными Штатами Америки антитеррористическая коалиция временно прекратила в Ираке обучение местных силовиков из-за нападений на военные базы Белого дома, заявили представители штаба операции «Непоколебимая решимость».
В ведомстве заявили, что атаки привели к гибели представителей служб безопасности республики и гражданина США,
В результате мы теперь полностью привержены защите иракских баз, где размещены войска коалиции. Это ограничивает нашу способность проводить тренировки с партнёрами и оказывать помощь в их операциях против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), — говорится в сообщении.
Накануне боевики атаковали в Кении военно-морскую базу США Camp Simba (Лагерь Симба) в округе Ламу. К вылазке причастны члены радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб». Перестрелка была короткой и закончилась отступлением боевиков. Информации о погибших и раненых пока нет.
Группировка «Аш-Шабаб» базируется в Сомали. Она тесно контактирует с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и ведёт борьбу с местным правительством. В США «Аш-Шабаб» внесена в список террористических организаций.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Великобритании заявили о готовности нанести удар по Ирану в случае, если напряжённость между Тегераном и Вашингтоном, вызванная смертью генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, перерастёт в войну.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен