Привитым «Спутником V» разрешили въезд в Катар

Власти Катара разрешили въезд в страну гражданам, привитым вакцинами «Спутник V» и Sinopharm. Новые поправки в правила, установленные для прибывающих в страну граждан в рамках борьбы с пандемией коронавируса, вступают в силу 6 октября, сообщает Минздрав страны.

В список условно утверждённых вакцин были добавлены вакцины Sinopharm и Sputnik (V), — говорится в заявлении.

Пометка «условно утверждённые» означает, что к лицам, привитым этими вакцинами, будут применяться более жёсткие требования, чем к получившим дозу утверждённых Катаром препаратов, таких как Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Jansen. К примеру, перед поездкой в ​​эту страну люди, получившие две дозы условно утверждённой вакцины, должны будут ещё сдать тест на антитела.

Кроме того, из новых правил следует, что привитым путешественникам из «зелёного списка» перед поездкой в Катар больше не нужно делать ПЦР-тест. Они должны будут сдать его в течение 36 часов после прибытия.

На данный момент въезд в Катар россиянам с туристическими целями запрещён. Попасть в эту страну можно только отдельным категориям граждан — дипломатам, представителям международных организаций, лицам, имеющим вид на жительство и т. д.

Ранее глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать «Спутник V» через один-два месяца.

Как отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, все барьеры, препятствовавшие регистрации «Спутника V», устранены.