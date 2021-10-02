Мурашко: все барьеры на пути регистрации «Спутника V» в ВОЗ устранены

Все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения, устранены. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он обсудил данный вопрос с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом в Женеве, передаёт ТАСС.

Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы, — сказал Мурашко.

По его словам, нет никаких препятствий для дальнейшей работы, что также подтвердил генеральный директор ВОЗ. На сегодняшний день компании, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, «необходимо подписать ряд документов и представить дополнительные бумаги».

Ранее помощник Мурашко Алексей Кузнецов рассказал о намерениях министра обсудить с представителями американской делегации вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. По его словам, переговоры с делегацией США станут продолжением неформальной встречи членов исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).