Названы сроки признания ВОЗ вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует признать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» через один-два месяца. Глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас заявил, что «ни безопасность, ни эффективность вакцины не поставлены на карту», сообщает RT.

Согласно имеющейся у нас информации, утверждение неизбежно через один-два месяца. <...> Препарат российского производства был проверен «на сотнях миллионов людей», — сказал Фигейрас.

Ранее представители России и США обсудили в субботу, 2 октября, в Женеве перспективы взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19. Об этом на брифинге заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он уточнил, что речь идёт о признании не вакцин, а сертификатов, а также об эффективности профилактических мер.

Мурашко отметил, что американская сторона будет готова вернуться к диалогу по этому вопросу после оценки позиции России. Также глава Минздрава заявил, что необходимо придерживаться единых подходов по вопросу взаимного признания сертификатов по вакцинации. Ключевым параметром должен служить факт вакцинации человека, что позволит избежать политизации этого процесса в мире.