Глава Минздрава РФ назвал ключ к взаимному признанию вакцин от ковида

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ключевым параметром взаимного признания сертификатов должен стать зафиксированный факт вакцинации. Об этом пишет ТАСС.

На 71 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ министр отметил высокое качество работы российского офиса организации и призвал придерживаться единых подходов по вопросу взаимного признания сертификатов по вакцинации. По его словам, ключевым параметром в этом отношении должен стать зафиксированный факт вакцинации, что поможет избежать политизации вопроса, чувствительного для граждан всего мира.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о продолжении диалога между российскими специалистами и экспертами Евросоюза по вопросу признания российских вакцин от коронавируса в ЕС. Как отметил Лавров, Россия выступает за то, чтобы контакты по данному вопросу были максимально профессиональными, без какой-либо политизации.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Сан-Марино сообщил, что власти выбрали российскую вакцину от коронавируса ради обеспечения безопасности своих граждан. Решение использовать «Спутник V» позволило быстро наладить поставки и оперативно начать вакцинацию, чему способствовали в том числе налаженные отношения с РФ. При этом никакое внешнее давление на республику не оказывалось, а поставки европейских вакцин были задержаны более чем на два месяца, несмотря на заранее подписанные соглашения. Теперь власти намерены решить проблему ограничения свободы передвижения в связи с вакцинацией не одобренным в ЕС препаратом.