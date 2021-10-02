Россия и США не смогли договориться о признании вакцинации от COVID-19

Россия и США обсудили перспективы взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Договориться о взаимной вакцинации не удалось. Об этом на брифинге в Женеве заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, чьи слова цитирует ТАСС.
В ходе встречи стороны
Они услышали аргументы, понимают, что это рационально, потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата как профилактики непосредственно заболевания COVID-19 — это разные процессы, — сказал глава российского Минздрава.
Мурашко отдельно уточнил, что во время переговоров поднимался вопрос о признании не вакцин, а именно сертификатов. Помимо этого, стороны обсудили эффективность профилактических мер, которые помогут сдержать распространение коронавируса в глобальных масштабах.
Ранее сообщалось, что Мурашко обсудит с представителями американской делегации вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. Как отмечалось, встреча состоится в Женеве.
Кроме того, в рамках диалога будет затронут широкий круг вопросов, касающийся взаимодействия между странами в области здравоохранения. Переговоры с делегацией США станут продолжением неформальной встречи членов исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).