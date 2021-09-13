Лавров высказался на тему признания российских вакцин в ЕС

Диалог между российскими специалистами и экспертами Евросоюза по вопросу признания российских вакцин от коронавируса в ЕС продолжается. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Лавров, Россия выступает за то, чтобы контакты по данному вопросу были максимально профессиональными, без какой-либо политизации.

Надеемся, что те, кто заинтересован действительно в организации сотрудничества по защите здоровья и жизни людей, они всё-таки возобладают, в том числе и ЕС, — сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари.

Ранее сообщалось, что власти Сан-Марино выбрали российскую вакцину от коронавируса ради обеспечения безопасности своих граждан. Как заявил Беккари, решение использовать «Спутник V» позволило быстро наладить поставки и оперативно начать вакцинацию, чему способствовали в том числе налаженные отношения с РФ. Он добавил, что никакое внешнее давление на республику не оказывалось, а поставки европейских вакцин были задержаны более чем на два месяца, несмотря на заранее подписанные соглашения. Теперь власти намерены решить проблему ограничения свободы передвижения в связи с вакцинацией не одобренным в ЕС препаратом.